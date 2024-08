Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit zehntem Gewinntag in Serie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Montag den zehnten Handelstag hintereinander höher geschlossen. Anleger warten nun bereits auf das jährliche Notenbank-Treffen in Jackson Hole. Es beschäftigt sie die Frage, welche Erkenntnisse dieses gegen Ende der Woche stattfindende Ereignis über die US- Geldpolitik bringen wird.

Der deutsche Leitindex gewann 0,54 Prozent auf 18.421,69 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 0,58 Prozent auf 24.955,08 Zähler.

Vor knapp zwei Wochen hatten Rezessionssorgen, der Nahost-Konflikt und geplatzte Spekulationen am Devisenmarkt zeitweise die Börsen weltweit erschüttert. Ein Großteil des Kursrutsches, der den Dax bis nahe an die 17.000 Punkte gedrückt hatte, ist mittlerweile aber wieder ausgeglichen.

Die Rezessionsängste haben nach zuletzt durchaus positiven Wirtschaftsdaten aus den USA nachgelassen. Mit Blick auf das alljährliche Notenbanker-Treffen im US-Bundesstaat Wyoming erwarten die Analysten der DZ Bank, dass US-Notenbankchef Jerome Powell den Weg für eine Zinssenkung im September ebnen wird. "Allerdings könnte er unserer Meinung nach die Hoffnungen auf einen großen Zinsschritt zerschlagen", hieß es am Montag in einem Kommentar./ajx/he