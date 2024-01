Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach beschleunigtem US-Preisauftrieb unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend hohe Verbraucherpreise in den USA haben am Donnerstag den Dax (DAX 40) belastet. Der deutsche Leitindex gab nach den Daten seine Tagesgewinne ab und schloss letztlich mit 0,86 Prozent auf 16 547,03 Punkten knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Am Vormittag war er noch mit rund 16 840 Punkten an sein Rekordhoch von Mitte Dezember bei knapp über 17 000 Punkten etwas näher herangerückt.

Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte sich im Dezember deutlicher als erwartet. Auch der Arbeitsmarkt bleibt robust, wie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigten. Insgesamt ließen die Daten die Zinshoffnungen in den USA weiter zusammenschmelzen, erläuterte Marktexperte Andreas Lipkow. Immer mehr Stützen einer Hoffnung auf eine Zinssenkung bereits im März fielen weg.

Der MDAX rutschte ebenfalls in die Verlustzone und gab 0,68 Prozent auf 26 069,95 Zähler ab. Europaweit und in den USA sah das Bild ähnlich aus./ck/he