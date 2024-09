Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rekordjagd geht schwungvoll weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat seine Rekordrally am Freitag schwungvoll fortgesetzt. Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 1,22 Prozent höher bei 19.473,63 Punkten. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater sieht ihn bereits auf dem Weg zur 20.000-Punkte-Marke - aktuell fehlen nur noch weniger als 3 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 1,54 Prozent auf 27.210,14 Punkte.

Die Wochenbilanz des Dax kann sich sehen lassen mit plus 4 Prozent. Für den häufig schwachen Börsenmonat September und das am Montag ebenfalls auslaufende dritte Quartal zeichnen sich Kursgewinne von 3 beziehungsweise 6,8 Prozent ab. Die Chartexperten der britischen Bank HSBC verwiesen darauf, dass dies "die erste positive September-Performance seit 2019" wäre. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Dax dank der Erholung von den Rückschlägen Anfang August und Anfang September schon um rund 16 Prozent zugelegt. Damit steigen die Chancen auf ein weiteres starkes Jahr - 2023 waren es am Ende gut 20 Prozent Plus.

An Europas Börsen gingen die Kurse ebenfalls nach oben - wenn auch nicht so stark wie in Frankfurt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,7 Prozent fester. Auch der Schweizer SMI und der britische FTSE 100 legten zu. In New York erklomm der Dow Jones Industrial ebenfalls ein Rekordhoch und stand zum europäischen Handelsende ein Prozent im Plus./gl/men