Aktien Frankfurt Schluss: Moderate Gewinne - Dax scheitert an 17 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag moderat zugelegt. Der Dax (DAX 40) machte seine Anfangsverluste im Verlauf wett und drehte ins Plus, bröckelte im späten Handel aber wieder etwas ab und scheiterte am Ende an der Marke von 17 000 Punkten. Das Rekordhoch vom Dienstag bei rund 17 050 Punkten liegt jedoch weiter in Reichweite. Letztlich gewann der Leitindex 0,25 Prozent auf 16 963,83 Zähler. Der MDAX der 50 mittelgroßen Titel stieg um 0,29 Prozent auf 25 785,98 Punkte.

"Die 17 000er Marke erweist sich für den Deutschen Aktienindex als harter Brocken. Aktuell lassen weder gute Quartalszahlen noch Zinssenkungsfantasien den Index hoch genug über diese Latte springen, ohne sie am Ende doch wieder zu reißen", erklärte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Die Diskrepanz zwischen den aggressiven Zinssenkungserwartungen des Marktes und den dagegen eher bescheidenen Andeutungen der Zentralbanken könnte irgendwann zu einem handfesten Problem für die Börse werden", glaubt Oldenburger.

Neben Rekordmarken dies- und jenseits des Atlantiks ziehen unverändert die Quartalsbilanzen von Unternehmen das Interesse auf sich. Die Aktien von Siemens holten anfängliche Kursverluste auf und erreichten mit plus 1,8 Prozent sogar ein Rekordhoch. Anleger hatten zunächst ein maues Abschneiden der Sparte Automatisierung und Digitalisierung im ersten Geschäftsquartal moniert. Dann aber rückte die unerwartet profitable Sparte Smart Infrastructure in den Fokus und trieb den Kurs nach oben. Die Siemens-Papiere schlossen mit einem Plus von 1,0 Prozent./edh/he