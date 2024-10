Aktien Frankfurt Schluss: SAP verhindern größere Verluste im Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen von SAP (SAP SE) haben am Dienstag im DAX Schlimmeres verhindert. Der deutsche Leitindex schloss 0,20 Prozent tiefer bei auf 19.421,91 Punkte und entfernte sich damit weiter von seinem Rekordhoch aus der Vorwoche. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen sank zuletzt um 0,24 Prozent auf 27.087,10 Zähler.

Marktexperte Andreas Lipkow verwies auf Gewinnmitnahmen, die die zuletzt gute Stimmung der Investoren überschatteten. "Die gerade begonnene Berichtssaison wird keine Freifahrt werden und ist auch teilweise von schwächeren Quartalsberichte durchzogen." So enttäuschte im Dax am Dienstag beispielsweise der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) mit seinen vorläufigen Kennziffern.

SAP hatte am späten Vorabend Quartalszahlen vorgelegt. Vor allem der Ausblick kam gut an. Am Dienstag kletterten die Aktien von Europas größtem Softwarehersteller auf ein Rekordhoch und gewannen in der Spitze fast 6 Prozent, zuletzt betrug das Plus noch 2,1 Prozent. Angesichts des Kursanstiegs bleibt die 15-prozentige Kappungsgrenze bei der Gewichtung von SAP im Dax ein Thema, denn diese wurde mittlerweile erreicht./edh/he