AKTIEN IM FOKUS: Autowerte von China-Hoffnung beflügelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ermutigende Signale vom wichtigen Markt in China haben am Freitag die Aktien im deutschen Autosektor angetrieben. Die Porsche AG legte zuletzt 2,7 Prozent zu, dahinter stiegen auch die Aktien von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) zwischen 1,8 und 2,2 Prozent.

Daimler Truck (Daimler Truck) setzte sich mit einem Kursplus von 4,9 Prozent sogar an die Dax-Spitze (DAX) und trotzte damit schwachen Quartalszahlen des schwedischen Konkurrenten Volvo (Volvo AB (B)).

Im dritten Quartal kühlte sich das Wachstum der chinesischen Wirtschaft zwar weiter ab, übertraf mit 4,6 Prozent aber die Erwartungen der Analysten. "Der befürchtete Datenschock aus China ist ausgeblieben", kommentierte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die Zahlen deuten sogar auf eine Stabilisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft hin."

Für die deutschen Autobauer ist China ein sehr wichtiger Markt. Die Branche baut darauf, dass ein von Chinas Regierung angestoßenes Konjunkturpaket den Konsum wieder ankurbelt./niw/jha/