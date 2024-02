Aktien New York Ausblick: Dow nach Rekordjagd leicht im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd an den US-Börsen dürften die wichtigsten Indizes am Montag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,21 Prozent tiefer auf 38 574 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 zeichnete sich ein geringfügiges Minus ab.

Hoffnungen der Anleger auf schnelle Zinssenkungen hatten zuletzt Dämpfer erhalten. Am Freitag bereits hatten robuste Daten vom Arbeitsmarkt den Renditen an den Anleihemärkten deutlichen Auftrieb verliehen und so die Stimmung an den Börsen gedämpft. Jüngste Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell sprechen ebenfalls gegen baldige Zinssenkungen. In einem Interview mit dem Fernsehsender CBS hatte Powell vor den Gefahren einer zu schnellen Zinssenkung gewarnt. Das Interview wurde bereits am Donnerstag aufgezeichnet.

Unter den Einzelwerten dürfte die Berichtssaison der Unternehmen ihre Spuren hinterlassen. So profitierte der Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar im vierten Quartal von einer höheren Nachfrage aus der Energie- und Transportindustrie. Die Aktien schnellten im vorbörslichen US-Handel um fast fünf Prozent in die Höhe.

Der Fastfood-Konzern McDonald's (McDonalds) bekam in den vergangenen Monaten die Folgen des Gaza-Kriegs zu spüren. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis wuchs im vierten Quartal nicht so stark wie von Analysten erwartet. Damit fielen die Papiere vorbörslich um ein Prozent.

Air Products (Air Products and Chemicals) kappte seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie. Daraufhin sackten die Anteilsscheine des Industriegaseherstellers vorbörslich um fast zehn Prozent ab./la/jha/