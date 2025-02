Aktien New York Ausblick: Indizes nach Freitagsverlusten auf Erholungskurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen dürften sich am Montag etwas von ihrem jüngsten Kursrutsch erholen. Der Leitindex Dow Jones Industrial wurde eine Stunde vor Handelsbeginn vom Broker IG gut ein halbes Prozent höher auf 43.666 Punkte taxiert, nachdem er am Freitag um 1,7 Prozent abgerutscht war auf das niedrigste Niveau seit Mitte Januar.

Der technologielastige NASDAQ 100 wurde auch knapp ein halbes Prozent höher erwartet. Er hatte vor dem Wochenende sogar zwei Prozent verloren.

In Europa zeigte bereits der DAX Stärke nach der deutschen Bundestagswahl, die im Sinne vieler Anleger ausfiel und damit einen Unsicherheitsfaktor vom deutschen Aktienmarkt nahm.

Kritisch werden nun die Resultate des US-Technologieriesen NVIDIA, die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Am Montag zog der Kurs des Chipkonzerns vorbörslich um 1,6 Prozent an, nachdem die Aktien am Freitag um vier Prozent gesunken waren.

Die Nvidia-Zahlen werden von Börsianern als wichtiger Test gesehen, wie es weitergeht mit den "Magnificent 7", also den sieben US-Größen aus dem Technologiesektor. Am Montag war hier die Tendenz durchwachsen: Apple gaben vorbörslich um ein halbes Prozent nach. Zum Thema wurden bei dem iPhone-Hersteller geplante Investitionen: Im Sinne des US-Präsidenten Donald Trump plant Apple tausende Einstellungen, um Künstliche-Intelligenz-Server vor Ort in den USA zu produzieren.

Vorbörslich gefragt waren die 0,9 Prozent höheren B-Aktien von Berkshire Hathaway. Das Investment-Konglomerat von Starinvestor Warren Buffett hatte am Wochenende Geschäftszahlen vorgelegt und dabei für das vierte Quartal einen Gewinnsprung ausgewiesen. Berkshire Hathaway ist an der Börse eine Billion US-Dollar schwer und so nach den "Magnificent 7" einer der wertvollsten US-Konzerne.

Ein Plus von 2,7 Prozent bahnt sich bei den Aktien von Nike an. Das Analysehaus Jefferies sprach für die Aktien des Sportartikelkonzerns eine Kaufempfehlung aus und bezeichnete die Aktien als neuen "Top Pick". Der Chef des Sportartikelherstellers gehe Produkt- und Vertriebsprobleme an und positioniere die immer noch starke Marke dafür, wieder überdurchschnittlich zu wachsen und Marktanteile zurückzuerobern, argumentierte Analyst Randal Konik.

Um fast drei Prozent bergab geht es vorbörslich hingegen für die Aktien des Tesla-Konkurrenten Rivian (Rivian Automotive). Der Elektroautobauer hatte am Freitag schon seine Anleger enttäuscht mit seiner Prognose für die Fahrzeugauslieferungen. In der Folge stufte die Bank of America die Aktien nun auf das negative Votum "Underperform" ab. Mit seinem 10-Dollar-Kursziel sieht Analyst John Murphy mehr als ein Fünftel an Risiko./tih/mis