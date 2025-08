Neue Trump-Zölle erst eine Woche später gültig: Asiens Börsen tiefer

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag tief abwärts.

So hat der Leitindex ATX den Handelstag bereits tiefer begonnen und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Er beendete den Tag 1,34 Prozent im Minus bei 4.521,39 Punkten.

Am Aktienmarkt konnten Marktteilnehmer eine schwache Sitzung beobachten. In Österreich standen heute mehrere Zahlenvorlagen von ATX-Unternehmen auf der Agenda, so OMV, AT&S, Andritz und Verbund.

Die US-Notenbank Fed hat das Leitzinsniveau, wie von Marktbeobachtern erwartet, nicht verändert und das Leitzinsband bei 4,25 bis 4,5 Prozent belassen. "Fed-Chef Powell ließ zwar grundsätzlich die Bereitschaft zu niedrigeren Zinsen erkennen, eine konkrete Ankündigung für den Septembertermin gab es aber nicht", schrieben Experten der Helaba-Bank in ihrem Tageskommentar. Ein Septemberschritt sei jetzt zu rund 45 Prozent eskomptiert, nach zuletzt fast 70 Prozent, so die Autoren weiter.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt gingen am Donnerstag die Gewinne im Verlauf verloren.

Der DAX stieg fester in die Sitzung ein und konnte seine Anfangsgewinne im weiteren Verlauf erstmal ausbauen. Im weiteren Tagesverlauf gab er seine Gewinne dann jedoch ab und rutschte ins Minus, wo er den Tag 0,81 Prozent schwächer 24.065,47 Zählern beendete.

Der DAX hat am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Gut aufgenommene Quartalszahlen der US-Techkonzerne Meta, Microsoft und Meta hoben die Stimmung insbesondere rund ums Trendthema Künstliche Intelligenz nur zeitweise.

Marktanalyst Jens Klatt vom Handelshaus XTB wertete es als Zeichen der Schwäche, dass der DAX nach einem starken ersten Halbjahr zuletzt kein Rekordhoch mehr erreicht hat. In Verbindung mit dem zunehmend überhitzt anmutenden Modus an der Wall Street, wo in den kommenden Wochen ein Rücksetzer anstehen könnte, werde im Leitindex ein Rücksetzer unter 23.000 Punkte sehr wahrscheinlich.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag schwächer. Zuvor ging es jedoch teils bis auf neue Bestmarken rauf.

Der Dow Jones zeigte sich zu Beginn mit einem moderaten Plus und notierte zunächst weiterhin in Grün. Im weiteren Verlauf drehte er jedoch in die Verlustzone, wo er 0,74 Prozent tiefer bei 44.130,98 Punkten in den Feierabend ging.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete unterdessen 1,55 Prozent stärker bei 21.457,48 Einheiten und markierte damit direkt ein neues Allzeithoch. Er rutschte jedoch in die Verlustzone und verabschiedete sich 0,03 Prozent schwächer bei 21.122,45 Zählern aus dem Handel.

Der S&P 500 begann ebenso mit deutlichen Zuschlägen von 1,01 Prozent auf 6.427,02 Zählern und erreichte damit ebenfalls eine neue Bestmarke. Im Anschluss zeigte er sich jedoch etwas wechselhaft. Letztendlich ging er 0,37 Prozent im Minus bei 6.339,55 Einheiten aus der Sitzung.

Angetrieben von überraschend starken Quartalszahlen von Microsoft und Meta zeigten sich die US-Technologieindizes am Donnerstag teils mit deutlichen Kursgewinnen und setzen damit ihre jüngste Rekordserie fort. Jedoch konnten sie die Gewinne nicht halten und rutschten in die Verlustzone ab.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed - wie von den meisten Analysten erwartet - die Leitzinsen unverändert belassen. Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank betonte jedoch, dass kurzfristige Zinssenkungen weiterhin nicht in Sicht seien: "Sofern sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust zeigt und die Inflation nicht merklich zurückgeht, wird es im September keine Zinssenkung geben." Einige Investoren hatten jedoch genau darauf gehofft - nicht zuletzt, weil US-Präsident Donald Trump auf eine deutlich lockerere Geldpolitik drängt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am letzten Handelstag der Woche mehrheitlich mit Verlusten.

In Tokio liegt der Nikkei 225 zeitweise 0,49 Prozent bei 40.868,28 Punkten im Minus. Auf dem chinesischen Festland fallen die Verluste moderat aus, der Shanghai Composite verlor zuletzt 0,19 Prozent auf 3.566,55 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng zeitweise 0,18 Prozent schwächer bei 24.727,78 Indexpunkten.

An den asiatischen Börsen geht es mit den Kursen am Freitag nach unten. Bereits kurz vor Ablauf der Frist, die US-Präsident Donald Trump Ländern gesetzt hatte, um Handelsangebote zu unterbreiten, hat das Weiße Haus zahlreiche neue Zölle verhängt. So sind die Zölle auf kanadische Importe auf 35 Prozent erhöht worden, die Schweiz wird mit Zöllen von 39 Prozent bedacht oder Indien mit 25 Prozent. Wenig später verschob Trump aber das Datum für das Inkrafttreten neuer Zölle auf den 7. August.

Akzente könnten in der kommenden Woche die US-Arbeitsmarktdaten setzen. Es wird erwartet, dass die US-Wirtschaft im Juli 100.000 neue Stellen gegenüber dem Vormonat geschaffen hat. Die Arbeitslosenquote soll sich leicht auf 4,2 von 4,1 Prozent erhöht haben.

