Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung nach Rekordjagd am Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die auf Rekordniveau notierenden US-Börsen dürfen am Donnerstag stabil in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial geringfügig höher bei 39 922 Punkten. Der technologielastige NASDAQ 100 wird 0,1 Prozent im Plus erwartet.

Zur Wochenmitte hatte eine abgeschwächte Inflation dem US-Aktienmarkt neue Zinssenkungsfantasie und Höchststände beschert. Am Donnerstag nun dürften die Anleger erst einmal neue Konjunkturdaten dahingehend unter die Lupe nehmen, ob der jüngste Optimismus an den Börsen gerechtfertigt ist. Eher negativ fällt da ins Gewicht, dass im April die Preise von in die USA importierten Gütern deutlich stärker gestiegen waren als erwartet.

Unter den Einzelwerten stehen unter anderem die Aktien von Walmart im Fokus, die im vorbörslichen US-Handel um gut sechs Prozent anzogen. Der Einzelhandelskonzern hatte im ersten Quartal mit seinem Umsatz auf vergleichbarer Fläche die Markterwartung übertroffen.

Die Papiere von Deere & Co (DeereCo (John Deere)) sackten vorbörslich um 5,6 Prozent ab. Der Hersteller von Landmaschinen hatte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt.

Die Anteilsscheine von Under Armour büßten im vorbörslichen Geschäft mehr als neun Prozent ein. Den Experten des Analysehauses Evercore zufolge unterstreicht der Ausblick des Sportartikel-Herstellers die Schwierigkeiten, mit denen das Unternehmen aktuell zu kämpfen habe.

Demgegenüber weckt eine solide Prognose des Netzwerk-Spezialisten Cisco für das laufende Quartal an der Börse Hoffnungen auf eine Erholung der IT-Ausgaben. Die Cisco-Papiere gewannen vorbörslich zwei Prozent./la/jha/