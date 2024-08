Aktien New York: Dow steigt nach Powell-Aussagen auf Dreiwochenhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den klaren Vortagesverlusten haben die US-Aktienmärkte zum Wochenschluss dank zunehmender Zinshoffnungen wieder zugelegt. Zusätzlichen Rückenwind lieferten am Freitag die mit Spannung erwarteten Aussagen des Präsidenten der Federal Reserve auf dem internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, Wyoming. Jerome Powell sagte sinngemäß, dass die Zeit für sinkende Leitzinsen gekommen sei, da sich die Inflationsrisiken verringert hätten.

Der Dow Jones Industrial stieg nach Handelsstart auf den höchsten Stand seit Ende Juli und notierte 1,02 Prozent im Plus bei 41.128,21 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von gut einem Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,25 Prozent auf 5.640,31 Zähler zu. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,61 Prozent auf 19.806,55 Punkte nach oben./edh/he