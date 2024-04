Aktien New York: Zinsanstieg am Anleihemarkt bremst Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Börsen in den USA haben sich nach einem schwachen Wochenauftakt am Dienstag mit einer Erholung schwergetan. Denn am Anleihemarkt setzt sich der Anstieg der Renditen ungebremst fort. Die Verzinsung zehnjähriger US-Papiere am Morgen stieg mit 4,7 Prozent auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Investoren setzen also immer weniger auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.

Zwar legte der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 37 825 Punkte zu. Das Plus war allerdings ganz überwiegend dem Kursgewinn von UnitedHealth geschuldet. Die Aktien des Krankenversicherers gewannen als Schwergewicht im Dow nach überraschend guten Quartalszahlen gut 6 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,29 Prozent im Minus bei 5047 Zählern. Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,26 Prozent auf 17 665 Punkte nach./bek/he