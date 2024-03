Aktien Osteuropa Schluss: Erneut überwiegen Gewinne - Verlierer diesmal Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Börsen haben am Dienstag erneut überwiegend mit Kursgewinnen geschlossen. Während der polnische WIG 20 und der ungarische BUX deutlich zulegten, schloss der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index) nur knapp im Plus. Die russische Börse ging gegen den Trend mit einem Minus aus dem Handel. Im europäischen Umfeld und an den US-Märkten zeigten sich die Anleger in Kauflaune.

In Warschau stieg der Wig 20 um 2,31 Prozent auf 2425,09 Punkte. Der breiter gefasste WIG gewann 1,94 Prozent auf 81 916,43 Zähler. Hier waren besonders Titel aus dem Bankensektor gefragt. PKO (PKO Bank Polski) stiegen um 3,4 Prozent, während Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) sich um 4,2 Prozent verteuerten.

In Budapest gewann der Bux 1,3 Prozent auf 66 455,07 Punkte. Die wichtigsten Aktien im ungarischen Leitindex zeigten sich mehrheitlich mit Zugewinnen. Die Papiere von OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) legten mit plus 2,9 Prozent am deutlichsten zu, gefolgt von MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications), die um 1,3 Prozent stiegen.

In Prag schaffte der tschechische Leitindex PX ein Plus von 0,07 Prozent auf 1466,88 Zähler. Schwach zeigten sich hier indes Aktien aus dem Bankensektor. Die Aktien der Komercni Bank gaben um 0,6 Prozent nach und Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) verloren 0,3 Prozent. Gesucht waren hingegen CEZ (CEZ AS) - die Titel des Stromerzeugers stiegen um 1,7 Prozent.

An der Moskauer Börse sank der russische RTS-Index (RTS) um 0,81 Prozent auf 1144,29 Punkte.