Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Budapest und Moskau - Verluste in Warschau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Mittwoch die Handelsplätze in Budapest und Moskau mit Gewinnen gegen die trübe Stimmung an den europäischen Leitbörsen gestemmt. In Warschau gab es leichte Verluste, während der Prager Leitindex nahezu stagnierte.

Der BUX in Budapest schloss 0,52 Prozent höher bei 71 013,43 Zählern. Als Umsatzspitzenreiter gewannen die Aktien der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) 0,7 Prozent. Die Papiere des Pharmaunternehmens Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) wurden wertmäßig am zweithäufigsten gehandelt und legten um 1,5 Prozent zu.

In Warschau gab der Wig-20 um 0,23 Prozent auf 2541,43 Punkte nach. Der marktbreite WIG fiel um 0,14 Prozent auf 87 849,35 Punkte. Die vier umsatzstärksten Werte in Warschau waren PKN ORLEN (minus 0,6 Prozent), Allegro (Allegroeu Registered) (plus 1,9 Prozent), KGHM (KGHM Polska Miedz) (minus 0,4 Prozent) und PKO (PKO Bank Polski) Bank (minus 0,4 Prozent).

Der PX gab am tschechischen Aktienmarkt um 0,04 Prozent auf 1539,91 Einheiten nach. Hier drückten die CEZ-Titel (CEZ AS) etwas auf den Leitindex. Die Papiere des Energieunternehmens gaben bei hohen Handelsumsätzen um 0,8 Prozent nach. Die Anteilsscheine der schwergewichteten Erste Group (Erste Group Bank) legten um 0,2 Prozent zu.

Der RTS gewann in Moskau 0,68 Prozent auf 1130,73 Punkte./ste/spa/APA/la/jha/