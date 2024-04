Aktien Osteuropa Schluss: Kurszuwächse

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben sich zum Wochenauftakt einheitlich mit Kursgewinnen präsentiert. Deutlich nach oben ging es vor allem am Handelsplatz in Warschau, während sich Budapest nur wenig verändert zeigte. Unterstützend werteten Marktbeobachter eine positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen und eine freundliche Tendenz an der Wall Street im Verlauf.

In Prag befestigte sich der PX um 0,53 Prozent auf 1533,54 Punkte. Nach oben gezogen wurde der tschechische Leitindex vor allem von den starken Gewinnen des Schwergewichtes Erste Group (Erste Group Bank). Die Papiere der auch in Prag gelisteten österreichischen Bank verteuerten sich um zwei Prozent. Bei den Branchenkollegen Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) (minus 0,6 Prozent) und Komercni Banka (Komercni Banka AS) (plus 0,8 Prozent) gab es verschiedene Vorzeichen zu beobachten.

Der Budapester BUX schloss mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 66 544,12 Einheiten nur wenig verändert. Auch die Kursbewegungen der schwergewichteten Titel von OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank (minus 0,15 Prozent) und Mol (plus 0,52 Prozent) blieben recht gering.

Die polnischen Aktienbarometer konnten merklich zulegen. Der Wig-20 stieg um 1,47 Prozent auf 2507,13 Zähler. Der breiter gefasste WIG verbesserte sich um 1,22 Prozent auf 84 664,91 Punkte. Die vier umsatzstärksten Werte waren PKO (PKO Bank Polski) Bank (plus 1,3 Prozent), KGHM (KGHM Polska Miedz) (plus 0,8 Prozent), PZU (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) (plus 4,2 Prozent) und PKN ORLEN (plus 1,7 Prozent).

In Moskau kletterte der RTS-Index (RTS) um 0,55 Prozent auf 1162,30 Punkte nach oben./ste/spa/APA/edh/ngu