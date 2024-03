Aktien Osteuropa Schluss: Verluste außer in Prag

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas Aktienmärkte haben am Mittwoch großteils mit Verlusten geschlossen. Das durchwachsene internationale Umfeld lieferte keine klare Vorgabe. Während Westeuropas Handelsplätze überwiegend im Plus notierten, fanden die US-Börsen keine gemeinsame Richtung. In Osteuropa konnte lediglich die Prager Börse zulegen.

Der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index) zog um 1,14 Prozent auf 1483,58 Punkte an. Dabei ging es für die Anteilsscheine des Versorgers CEZ (CEZ AS) besonders stark um 2,8 Prozent hinauf. Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) verteuerten sich um 1,5 Prozent und Komercni Banka (Komercni Banka AS) stiegen um 0,9 Prozent.

Der BUX in Ungarn büßte hingegen 1,29 Prozent auf 65 600,63 Zähler ein. Dabei lasteten die Kursverluste von 2,5 Prozent von OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank deutlich auf dem Leitindex. MOL verloren 0,8 Prozent und Richter Gedeon 0,5 Prozent. Derweil stiegen MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) entgegen dem Trend um ein Prozent.

Der WIG 20 in Polen sank um 0,69 Prozent auf 2408,31 Punkte. Für den marktbreiten WIG beliefen sich die Verluste auf 0,33 Prozent, womit der Index bei 81 647,32 Zählern schloss.

Für die schwer gewichteten Werte im Wig 20 ging es mehrheitlich nach unten. Die Titel des Versicherers PZU (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) verloren 1,5 Prozent. Im Finanzsektor gaben Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) um 1,1 Prozent und PKO (PKO Bank Polski) Bank Polski um ein Prozent nach.

Der russische RTS verlor 0,19 Prozent auf 1142.39 Zähler./sto/ste/APA/gl/jha/