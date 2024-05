Aktien Osteuropa Schluss: Wenig verändert

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropa haben am Donnerstag nur wenig verändert geschlossen. Moderaten Gewinnen in Budapest und Warschau standen leichtere Verluste in Prag gegenüber. Für größere Kursausschläge bei einzelnen Aktien sorgte die Ergebnisberichtssaison.

Der ungarische BUX beendete den Tag mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 68 854,65 Punkten. In Budapest legten Magyar Telekom (Magyar Telekom Telecommunications) nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen um 1,2 Prozent zu.

Auch in Warschau ging es nur leicht nach oben. Der Wig-20 gewann 0,29 Prozent auf 2562,83 Punkte. Der breiter gefasste WIG stieg um 0,33 Prozent auf 88 384,55 Punkte. Titel des Minenkonzerns KGHM (KGHM Polska Miedz) gewannen nach Veröffentlichung von Ergebnissen 2,7 Prozent. Aktien des Energiekonzerns PZU (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) legten um 2,9 Prozent zu. Unter Druck kamen Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) und schlossen mit einem Minus von 2,6 Prozent.

Der tschechische PX rutschte um 0,43 Prozent auf 1556,65 Punkte ab. Unter den Schwergewichten verloren die Aktien von Komercni Banka (Komercni Banka AS) 1,3 Prozent. (CEZ AS). Die Titel des Stromerzeugers CEZ schlossen 0,7 Prozent tiefer.

Die Moskauer Börse machte etwas Boden gut. Der russische RTS-Index (RTS) gewann 0,62 Prozent auf 1207,94 Punkte./mik/spa/APA/edh/he