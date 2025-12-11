Givaudan Aktie

WKN DE: A0RMT2 / ISIN: US37636P1084

11.12.2025 18:05:46

Aktien Schweiz behauptet - Givaudan knicken ein - Franken zieht an

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Während am Donnerstag an den meisten Börsen in Europa eine freundliche Stimmung herrschte, tat sich am Schweizer Aktienmarkt wenig. Mit einem Tagesminus von 0,1 Prozent auf 12.905 Punkte reihte sich der Leitindex SMI im europäischen Kontext weit hinten ein. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 20,6 (Vortag: 20,98) Millionen Aktien.

Nach der wie erwartet ausgefallenen Zinssenkung in den USA und zumindest möglichen weiteren Zinssenkungen - je nach Datenlage -, waren insbesondere Aktien von konjunkturzyklischen Unternehmen gefragt. Entsprechend wurde der SMI von seinen als wenig zyklisch geltenden Schwergewichten aus dem Pharmasektor und von Nestle gebremst.

Dazu kam ein nach den Vortagsgewinnen weiter aufwertender Franken als Bremser. Auslöser war, dass die Schweizer Notenbank wie mehrheitlich erwartet. ihren Leitzins stabil bei 0 Prozent hielt und dazu aber auch keine Signale sendete, ihn mittelfristig in den negativen Bereich zu senken.

Während die Nestle-Aktie ein kleines Plus von 0,1 Prozent verzeichnete und Novartis 0,5 Prozent zulegten, gaben Roche um 1,3 Prozent nach. Am Vortag waren Roche nach positiven Studiendaten für ein Brustkrebsmedikament noch der Tagessieger gewesen.

Schwach lagen mit einem Minus von 1,6 Prozent auch Alcon im Markt. Die Analysten der Bank of America haben die Aktie des Augenheilkundeunternehmens von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft.

Klares Schlusslicht waren Givaudan mit einem Minus von 7,7 Prozent. Der Aromenhersteller hatte gegenüber Analysten auf schwächere Marktbedingungen hingewiesen und bestätigte zugleich die Jahresprognose nicht ausdrücklich.

An der Spitze rangierten die Zykliker Amrize mit einem Plus von 3,3 Prozent, vor Kühne + Nagel (+2,6%) und Holcim (+2,0%).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 12:06 ET (17:06 GMT)

