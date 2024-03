Aktien Schweiz etwas leichter - Starkes Börsendebüt von Galderma

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Gewinnen am Donnerstag in Reaktion auf die überraschende Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank haben die Aktienkurse in Zürich am Freitag mehrheitlich etwas nachgegeben. Der Franken verharrte auf dem am Vortag deutlich ermäßigten Niveau und sorgte für keinen Impuls. Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 11.652 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 7 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,52 (Donnerstag: 24,65) Millionen Aktien.

Den dritten Tag in Folge fanden sich unter den Einzelwerten Lonza in der SMI-Spitzengruppe, diesmal ging es um 1,3 Prozent nach oben. Hier trug weiter die jüngste Anhebung der Umsatzprognose. Daneben verteuerten sich erneut auch Logitech und zwar um 1,5 Prozent. Dass der Finanzchef das Unternehmen überraschend verlässt, hatte die Aktie zu Beginn der Woche noch stärker belastet, inzwischen scheinen sich die Gemüter beruhigt zu haben.

Bei den größeren Verlieren fanden sich erneut Richemont (-2,6%). Seit dem vergangenen Freitag hat der Kurs über 8 Prozent verloren, ausgelöst vor allem von einer Gewinnwarnung des Wettbewerbers Kering, dessen wichtigste Marke Gucci vor allem in China schwächelt. Letzter im SMI waren Sonova, die nachrichtenlos 4,6 Prozent einbüßten.

Dass ABB ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde Dollar startet, sorgte für keine Käufe. Der Kurs gab um 0,1 Prozent nach. Auch Novartis (-0,2%) zeigten sich von einer positiven Nachricht unbeeindruckt. Der Pharmariese bekommt auch in den USA die Kartellfreigabe für die geplante Übernahme von Morphosys.

Ein starkes Börsendebüt feierte die Aktie des Hautpflegespezialisten Galderma. Der erste Kurs lag mit 61,00 Franken bereits klar über dem Ausgabepreis von 53,00 Franken, der wiederum am oberen Ende der Angebotsspanne von 49,00 bis 53,00 Franken gelegen hatte. Zum Ende des ersten Handelstages kosteten Galderma 64,00 Franken, ein Plus von über 20 Prozent für Erstzeichner.

March 22, 2024