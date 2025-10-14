Novartis Aktie
Erste Schätzungen: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Novartis äußert sich voraussichtlich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,27 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Novartis noch 1,60 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,17 Prozent auf 13,89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis noch 12,96 Milliarden USD umgesetzt.
Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,95 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,92 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 55,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 50,29 Milliarden USD in den Büchern standen.
