COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT Aktie

WKN DE: A0YGRD / ISIN: US2043191079

10.11.2025 17:39:39

Aktien Schweiz fest - Roche nach positiver Studie gesucht

DOW JONES--Mit deutlichen Kursgewinnen ist der schweizerische Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. Hoffnung auf ein baldiges Ende der Haushaltssperre in den USA und des damit verbundenen "Shutdown" ermutigten die Anleger zum Kauf von Aktien.

Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 12.455 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,73 (zuvor: 15,65) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von der Roche-Aktie, die um 3,9 Prozent zulegte. Der Pharmakonzern hatte ermutigende Ergebnisse einer Studie zum Multiple-Sklerose-Kandidaten Fenebrutinib veröffentlicht.

Gefragt waren ferner Konjunkturzykliker wie ABB (+1,3%), Holcim (+1,5%) oder Sika (+1,9%). Defensive Werte wie Nestle (+0,4%) oder Swisscom (-0,6%) fanden weniger Zulauf oder wurden verkauft.

Richemont legten um 2 Prozent zu. Die Analysten von JP Morgan (JPM) hatten in einer Studie zur Luxusgüterbranche die Aktie als ihre Favoritin innerhalb des Sektors bezeichnet. Vor allem das Schmucksegment des Unternehmens dürfte gut abschneiden, erwarten die Analysten.

Swiss Life (+0,2%) wurden derweil gebremst von einem Analystenkommentar: Keefe, Bruyette & Woods hatte die Aktien des Versicherers auf "Underperform" von "Market Perform" abgestuft.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 11:39 ET (16:39 GMT)

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 61,06 0,89% ABB (Asea Brown Boveri)
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 17,00 4,94% COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Holcim AG 76,82 1,96% Holcim AG
Nestle S.A. (spons. ADRs) 84,80 1,19% Nestle S.A. (spons. ADRs)
Nestlé SA (Nestle) 85,44 -0,21% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 172,15 2,78% Richemont
Sika AG 164,60 0,30% Sika AG
Swiss Life AG (N) 941,40 -0,15% Swiss Life AG (N)
Swisscom AG 643,00 -0,08% Swisscom AG
Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh 62,50 0,00% Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh

