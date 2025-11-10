COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT Aktie
WKN DE: A0YGRD / ISIN: US2043191079
|
10.11.2025 17:39:39
Aktien Schweiz fest - Roche nach positiver Studie gesucht
DOW JONES--Mit deutlichen Kursgewinnen ist der schweizerische Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. Hoffnung auf ein baldiges Ende der Haushaltssperre in den USA und des damit verbundenen "Shutdown" ermutigten die Anleger zum Kauf von Aktien.
Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 12.455 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,73 (zuvor: 15,65) Millionen Aktien.
Angeführt wurde der SMI von der Roche-Aktie, die um 3,9 Prozent zulegte. Der Pharmakonzern hatte ermutigende Ergebnisse einer Studie zum Multiple-Sklerose-Kandidaten Fenebrutinib veröffentlicht.
Gefragt waren ferner Konjunkturzykliker wie ABB (+1,3%), Holcim (+1,5%) oder Sika (+1,9%). Defensive Werte wie Nestle (+0,4%) oder Swisscom (-0,6%) fanden weniger Zulauf oder wurden verkauft.
Richemont legten um 2 Prozent zu. Die Analysten von JP Morgan (JPM) hatten in einer Studie zur Luxusgüterbranche die Aktie als ihre Favoritin innerhalb des Sektors bezeichnet. Vor allem das Schmucksegment des Unternehmens dürfte gut abschneiden, erwarten die Analysten.
Swiss Life (+0,2%) wurden derweil gebremst von einem Analystenkommentar: Keefe, Bruyette & Woods hatte die Aktien des Versicherers auf "Underperform" von "Market Perform" abgestuft.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/sha
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2025 11:39 ET (16:39 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Shmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Shmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|61,06
|0,89%
|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|17,00
|4,94%
|Holcim AG
|76,82
|1,96%
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|84,80
|1,19%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,44
|-0,21%
|Richemont
|172,15
|2,78%
|Sika AG
|164,60
|0,30%
|Swiss Life AG (N)
|941,40
|-0,15%
|Swisscom AG
|643,00
|-0,08%
|Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh
|62,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.