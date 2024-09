Aktien Schweiz gehen mit deutlichen Abgaben ins Wochenende

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit deutlichen Kursverlusten beendet. Europas Börsen standen unter Abgabedruck. Nicht überraschend kam es nach der Zinssenkungsrally am Vortag nun zu Gewinnmitnahmen. Zudem war der Große Verfall an den Terminbörsen. An diesem Tag laufen Futures und Optionen auf Indizes und Einzelaktien ab, was Positionsanpassungen zur Folge haben kann.

Der SMI verlor 1,0 Prozent auf 11.934 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 52,49 (zuvor: 18,04) Millionen Aktien.

Tagessieger waren Swisscom mit Aufschlägen von 0,9 Prozent. Abverkauft wurden indessen Kühne & Nagel. Die Aktie büßte kräftige 4,4 Prozent ein. Deutliche Abgaben verzeichneten auch Sika (-2,6%) und Lonza (-1,8%).

Auch die Aktie des Index-Schwergewichts Nestle gab kräftig um 3,9 Prozent nach. Bei den Pharmariesen stiegen Roche um 0,6 Prozent, Novartis rückten ebenfalls um 0,6 Prozent vor.

Richemont gingen mit einem Minus von 3,0 Prozent aus dem Handel. Einige Analysten hatten ihre Kursziele für die Aktie gesenkt, darunter Jefferies und Goldman Sachs. Vor allem die schwache Wirtschaftsentwicklung in China bereitet den Analysten Sorgen. Die Aktie von Swatch (-3,2%) wurde von Jefferies auf "Underperform" abgestuft.

