Aktien Schweiz gut behauptet zu Wochenbeginn

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag gut behauptet beendet.

Der Handel an den europäischen Börsen verlief ruhig. An der Wall Street wird zu Wochenbeginn wegen des Feiertages "Labor Day" nicht gehandelt. Damit fehlten Impulse aus den USA. Stützend wirkten die Revisionen der Einkaufsmanagerindizes in der EU. Sie wurden zumeist nach oben revidiert, selbst in Deutschland. "Ein Ende der Reihe von Abwärtsrevisionen könnte Hoffnungen auf ein Ende der Talfahrt wecken", so ein Händler.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 12.451 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 12,03 (zuvor: 23,92) Millionen Aktien.

Tagessieger waren Swisscom mit Aufschlägen von 1,2 Prozent. Gefragt waren auch Versicherungswerte. So stiegen Zurich Insurance um 0,9 Prozent und Swiss Re um 0,3 Prozent. Swiss Life (+0,3%) wird am Dienstag Zahlen für das erste Halbjahr vorlegen.

Auch Partners Group werden am Dienstag Geschäftszahlen vorlegen. Die Aktie stieg im Vorfeld um 0,2 Prozent.

Der Aktienkurs des Index-Schwergewichts Nestle gab 0,4 Prozent nach. Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Titel auf 90 (zuvor: 95) Franken gesenkt. Nach dem jüngsten Wechsel an der Unternehmensspitze, etwaigem Investitionsbedarf und schwächeren US-Konjunkturdaten haben die Analysten ihre Schätzungen für 2024 und 2025 gesenkt.

Bei den Pharmariesen schlossen Novartis 0,6 Prozent im Plus, Roche gewannen 0,2 Prozent.

Richemont gaben 0,3 Prozent nach. Marktteilnehmer verweisen auf erneut verhalten ausgefallene Konjunkturdaten aus China. Der chinesische Markt ist für den Luxusgüterkonzern besonders wichtig. Im breiteren Markt gaben Swatch um 0,6 Prozent nach.

Bei Givaudan (-0,2%) gab es Medienberichte, wonach der Aromen- und Duftstoffhersteller einen Einstieg in den Markt für Tiernahrung prüft.

Auf den hinteren Plätzen lagen Lonza (-1,2%) und Logitech (-0,6%).

September 02, 2024 11:46 ET (15:46 GMT)