Aktien Schweiz schließen mit China-Hoffnungen freundlich

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Mittwoch freundlich geschlossen. Entscheidenden Anteil an den Aufschlägen hatten am Nachmittag Schlagzeilen aus China. Dort soll ein spezielles Anleiheprogramm aufgelegt werden - offenbar zur Stützung der Konjunktur. Auch machten Spekulationen die Runde, die geldpolitischen Lockerung der Europäischen Zentralbank könnten mit Blick auf das schwache Wachstum in der Eurozone zügiger und deutlicher ausfallen, als bisher eingepreist. Gestützt wurde der Markt einmal mehr auch von gesunkenen Erdölpreisen. Händler sprachen von einem Seismograph für die Entwicklung der Eskalationsstufe im Nahostkonflikt. Dazu beförderten die niedrigeren Ölpreise Konjunkturhoffnungen. Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 12.123 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 13,87 (zuvor: 16,31) Millionen Aktien.

Unternehmensnachrichten war zur Wochenmitte rar. Gestützt wurde der Markt von den defensiven Schwergewichten Novartis (+1,7%), Roche (+1,3%) und Nestle (+0,7%). Erstaunlich wacker hielten sich Versicherungswerte angesichts der Entwicklung von Wirbelsturm "Milton", der sich auf den US-Bundesstaat Florida zubewegt. Es könnte ein historisch starker Sturm werden. Nach Einschätzung der UBS sollten sich Rückversicherer auf hohe Schäden einstellen. Swiss Re und Zurich Insurance legten um 1,9 bzw. 0,3 Prozent zu.

Unter den Nebenwerten sanken Docmorris nach den Vortagesaufschlägen nun um 3,2 Prozent. Berenberg hatte die Aktie abgestuft. Docmorris habe beim Umsatzwachstum von verschreibungspflichtigen Medikamenten seit der Einführung von CardLink im Mai schwächer abgeschnitten als Wettbewerber Redcare, so das Urteil der Analysten.

October 09, 2024 11:51 ET (15:51 GMT)