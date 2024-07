Aktien-Tipp Sartorius vz-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Neutral" belassen. Im Vergleich zum Kapitalmarkttag habe es keine neuen Geschäftssignale gegeben, schrieb Analyst Matthew Weston am Dienstag nach der kurzen Telefonkonferenz anlässlich des angekündigten Chefwechsels im Herbst 2025. Der bis dahin noch verantwortliche Joachim Kreuzburg rechne mit einem reibungslosen Übergang, ganz gleich, ob vom Aufsichtsrat eine interne oder externe Lösung gefunden werde.

Aktieninformation im Fokus: Die Sartorius vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Aktie verlor um 13:13 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 205,10 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 53,10 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 140 020 Sartorius vz-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 38,3 Prozent nach unten. Am 19.07.2024 dürfte Sartorius vz die Bilanz für Q2 2024 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

