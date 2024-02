Sartorius vz-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Verkauf eigener Aktien durch den Laborausrüsters sollte positiv aufgenommen werden, schrieb Analyst Charles Pitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er diene zum beschleunigten Schuldenabbau. Allerdings gebe es noch Fragen in Hinblick auf den Ausblick für 2024.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Sartorius vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:36 Uhr 1,3 Prozent auf 335,10 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 13,46 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 79 697 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2024 kletterte die Aktie um 0,6 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Sartorius vz am 18.04.2024 vorlegen.

