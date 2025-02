Aktien von Xiaomi, Alibaba und Tencent gesucht nach Treffen der Firmenchefs mit Xi Jinping

Mit dem Treffen zwischen Chinas Staatschef und den Vorständen großer chinesischer Tech-Unternehmen sendet Xi Jinping ein starkes Signal an die Branche und das gesamte Land. Chinesische Tech-Aktien legen an der Börse daraufhin deutlich zu.

Berichten zufolge hat sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Anfang der Woche mit den Vorständen einiger großer chinesischer Tech-Firmen getroffen. Laut Staatsmedien sollen neben anderen Vertretern der Privatwirtschaft auch Alibaba-Vorstandschef Jack Ma, Tencent-Chef Pony Ma, BYD-Gründer Wang Chuanfu sowie Huawei-Chef Ren Zhengfei bei dem Treffen anwesend gewesen sein.

Vertrauenszeichen an die Wirtschaft

Grund soll die Absicht gewesen sein, ein "Vertrauenszeichen und Signal der Unterstützung an die privaten Unternehmen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu senden", wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete. Wie das Research-Team von Saxo APAC außerdem betonte, signalisiere das Treffen, dass China sich in der Pflicht sehe, der Wirtschaft wieder auf die Sprünge zu helfen. Dabei erinnerte Xi an die "patriotischen Ambitionen" und bestärkte die Unternehmer darin, "sich mit voller Kraft auf ihre Entwicklung zu konzentrieren, gesetzestreu zu wirtschaften und Wohlstand zu teilen, um so einen größeren Beitrag zur chinesischen Modernisierung zu leisten", zitierte etwa das Handelsblatt.

Xi habe den Vorständen der Unternehmen die Relevanz der Wettbewerbsfähigkeit verdeutlichen wollen und wie wichtig es sei, an die Zukunft des Landes zu glauben.

Rückenwind für Xiaomi-Aktie, Alibaba-Aktie & Co.

Anleger reagierten erfreut auf das Treffen und verursachten damit eine regelrechte Rally bei den Aktien von Chinas großen Tech-Unternehmen. Während Xiaomi-Papiere in Hongkong am Dienstag zeitweise um 4,76 Prozent auf 47,30 Hongkong-Dollar zulegen, verteuern sich Alibaba-Aktien um 2,54 Prozent auf 125,30 Hongkong-Dollar. Unterdessen gewinnen die Anteilsscheine von Tencent zwischenzeitlich 1,90 Prozent hinzu auf 503,00 Hongkong-Dollar.

