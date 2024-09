Aktien Wien Schluss: Kursgewinne - Zinssenkung der EZB sorgt nicht für Impulse

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag mit Kursgewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX legte um 0,84 Prozent auf 3.582,58 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen klar nach oben.

Der Zinsentscheid der EZB stand im Fokus. Der richtungsweisende Einlagenzins, den Banken für bei der EZB geparkte Gelder erhalten, sinkt wie von Experten erwartet um 0,25 Prozentpunkte. Zugleich ließen die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde aber offen, wie es geldpolitisch weitergeht: "Der EZB-Rat legt sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest."

In Wien gab es kaum Nachrichten von Unternehmen. Verkehrsergebnisse präsentierte der Flughafen Wien. Der Airport hat in den Sommermonaten Juli und August einen Passagierrekord verbucht. Insgesamt 6,7 Millionen Menschen kamen am Standort in Schwechat an oder reisten von dort ab. Der August war demnach mit 3,3 Millionen Reisenden der passagierstärkste Monat in der 70-jährigen Flughafengeschichte, er lag um 5,7 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Die Flughafen-Aktie schloss nach Verlaufsgewinnen prozentual unverändert.

Von Analystenseite meldete sich die Berenberg Bank und kürzte ihr Kursziel für die OMV-Aktie von 49 auf 43 Euro. Das Anlagevotum "Hold" wurde gleichzeitig bestätigt. Die OMV-Titel zeigten sich mit plus 0,4 Prozent auf 36,60 Euro davon nicht belastet. Unterstützend könnten die höheren Rohölnotierungen gewirkt haben.

Im Technologiebereich legten die AT&S-Titel um 1,5 Prozent zu. Unter den Schwergewichten gewannen voestalpine zwei Prozent. Einheitlich nach oben ging es auch mit den Banken. BAWAG verteuerten sich um 2,4 Prozent und Erste Group (Erste Group Bank) um 2,2 Prozent. Bei der Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) gab es ein etwas moderateres Plus von 0,4 Prozent.

UBM-Titel fielen bei sehr dünnen Handelsumsätzen um 0,5 Prozent auf 20,50 Euro. Hier haben die Experten von Warburg Research die Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Immobilienunternehmens bestätigt. Auch das Kursziel von 31,5 Euro wurde unverändert belassen./ste/mha/APA/jha