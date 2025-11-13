Al Kathiri präsentierte Quartalsergebnisse

Al Kathiri hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 75,0 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at