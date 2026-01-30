|
Alacrity Securities legte Quartalsergebnis vor
Alacrity Securities hat am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,50 INR je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 1,13 Milliarden INR, gegenüber 1,60 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,77 Prozent präsentiert.
