Alankit: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Alankit präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,28 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,46 Prozent auf 717,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 727,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at