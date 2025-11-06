Aldel Financial A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aldel Financial A hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aldel Financial A 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Aldel Financial A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 380,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 322,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at