Algoma Central zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Algoma Central hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,97 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,980 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 228,0 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at