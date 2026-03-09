Algonquin Power Utilities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Algonquin Power Utilities hat am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Algonquin Power Utilities -0,330 CAD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 875,0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Algonquin Power Utilities 815,5 Millionen CAD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,310 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren -2,600 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,36 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Algonquin Power Utilities 3,14 Milliarden CAD umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,317 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 2,41 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at