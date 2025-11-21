Algorhythm mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Algorhythm hat am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Algorhythm hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,00 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 83,62 Prozent auf 1,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at