Align Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Align Technology gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 995,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 977,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at