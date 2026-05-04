ALINCO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ALINCO hat am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,89 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ALINCO ein EPS von 9,27 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ALINCO im vergangenen Quartal 14,36 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ALINCO 14,40 Milliarden JPY umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 87,91 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ALINCO 51,26 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ALINCO mit einem Umsatz von insgesamt 62,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 61,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at