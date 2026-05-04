04.05.2026 06:31:29

ALINCO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ALINCO hat am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,89 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ALINCO ein EPS von 9,27 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ALINCO im vergangenen Quartal 14,36 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ALINCO 14,40 Milliarden JPY umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 87,91 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ALINCO 51,26 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ALINCO mit einem Umsatz von insgesamt 62,63 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 61,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische präsentiert sich stabil. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet Verluste. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen