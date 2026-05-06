Gewinne in Asien - Keine Impulse aus Japan oder China

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt zeigten sich in Kauflaune.

Der ATX eröffnete die Sitzung bereits etwas höher und beendete den Handel auch 1,11 Prozent fester bei 5.800,23 Punkten.

International war der Blick weiter auf den Nahen Osten gerichtet. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist weit von einer Entspannung entfernt. "Die Energiepreise liegen auf erhöhten Niveaus und schwanken dort mitunter deutlich. Im Hinblick auf die weiteren Perspektiven an den Finanzmärkten ist zum einen entscheidend, wie lange die Energiepreise erhöht bleiben, und zum anderen, wie stark die Zweitrundeneffekte bei der Inflationsentwicklung sein werden", beschrieben die Experten der Helaba die Situation.

Bezüglich Daten rückte heute in den USA der ISM-Index des Dienstleistungssektors in den Blick. Diese sorgten aber für keine Impulse und fielen gemäß den Erwartungen aus.

In Deutschland hat eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zum Auslandsgeschäft deutscher Unternehmen gezeigt, dass der Irankrieg Spuren hinterlässt. "Die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung hat sich zerschlagen", sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, am Dienstag unter Verweis auf die Umfrage. Am stärksten betroffen sind wenig überraschend deutsche Unternehmen, die in der Golf-Region aktiv sind. Im Augenblick bewerten in der DIHK-Umfrage 39 Prozent der Betriebe ihre Lage als gut, 48 Prozent als befriedigend, 13 Prozent als schlecht.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland zeigten Optimismus.

Der DAX startete minimal höher in den zweiten Handelstag der Woche, konnte seine Gewinne im weiteren Verlauf jedoch weiter ausbauen. Er beendete den Handel 1,71 Prozent fester bei 24.401,70 Punkten.

Im Nahost-Krieg steht momentan vor allem das von den USA initiierte "Projekt Freiheit" im Mittelpunkt. Es zielt darauf ab, die Strasse von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Irans Aussenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Die Ölpreise gaben allerdings auf hohem Niveau etwas nach.

Für die Konjunktur in Deutschland sind die Rahmenbedingungen derzeit alles andere als gut, zumal jüngst noch Zollankündigungen von US-rheinPräsident Donald Trump auf europäische Autos als Belastung hinzugekommen sind. Der deutschen Wirtschaft drohe ein Dreifach-Schock, analysierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Zu den hohen Energiekosten und den vor allem dadurch steigenden Zinsen kommt jetzt die Bedrohung durch neue US-Zölle. Selbst eine gesunde und stabile Wirtschaft könnte einem solchen Triple-Schock nicht einfach trotzen."

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag zu.

Der Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,73 Prozent bei 49.298,53 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite schloss unterdessen 1,03 Prozent fester und beendete den Handelstag bei 25'326,13 Zählern, nachdem im Verlauf bei 25.361,05 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht worden war.

Nach den Vortagesverlusten ging die Wall Street am Dienstag auf Erholungskurs. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt - scheint aber aktuell nicht mehr stark zu belasten. Die militärischen Auseinandersetzungen am Vortag schüren zwar Ängste, der Konflikt könnte sich nach Wochen relativer Ruhe wieder verschärfen. Wohlwollend nahmen Händler aber zur Kenntnis, dass US-Präsident Donald Trump bislang darauf verzichtet, Teheran einen Waffenstillstandsbruch vorzuwerfen.

Positive Impulse lieferten Anzeichen einer Beruhigung der Lage im Nahost-Konflikt, die für fallende Ölpreise sorgten. Tags zuvor hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich zugenommen. Zudem zeigen sich die Anleger am Dienstag optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die Aktienkurse antreiben dürften. Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse.

Derweil hat ein Containershiff des dänischen Reederei Moller-Maersk die Strasse von Hormus mit Hilfe des US-Militärs passiert. Auch Schlagzeilen wie diese schüren Hoffnung, dass die US-Marine Schiffe gegen iranischen Widerstand durch die Meerenge eskortieren könnte. Solange das Weisse Haus und Teheran in Friedensgespräche eingebunden sind, "sollte das ausreichen, um die Risikobereitschaft zu stützen", erläutert Analyst Michael Brown von Pepperstone. Einen Treiber am US-Aktienmarkt stellt nach Aussage von Marktteilnehmern vor allem die Gewinnentwicklung der Unternehmen dar. Für Mike Wilson von Morgan Stanley sind diese derzeit wichtiger als Ölpreis oder Zinstrend.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch fester.

In Tokio schloss der Nikkei 225 am Freitag letztlich 0,38 Prozent im Plus bei 59'513,12 Punkten. Seither befindet er sich in der Feiertagspause.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,27 Prozent im Plus bei 4.164,42 Zählern.

In Hongkong steigt der Hang Seng zeitweise 0,79 Prozent auf 26.104,42 Punkte.

Im Fahrwasser steigender Kurse und neuer Indexrekorde an der Wall Street geht es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien nach oben. Dabei helfen auch leicht gesunkene Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die USA die Eskortierung des kommerziellen Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus, die die Spannung mit dem Iran nochmals erhöht hatte, aussetzen werden und dass ein Abkommen kurz bevorstehe. Trump sagte, es seien "grosse Fortschritte" in Richtung eines "vollständigen und endgültigen Abkommens" mit dem Iran erzielt worden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX