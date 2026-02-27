27.02.2026 06:31:29

Alkami Technology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Alkami Technology veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alkami Technology ein EPS von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Alkami Technology im vergangenen Quartal 120,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alkami Technology 89,7 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,460 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Alkami Technology hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 443,64 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 333,85 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

