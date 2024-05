Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 62,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 62,3 Millionen EUR im Vergleich zu 164,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,430 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,440 EUR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing) mit einem Umsatz von insgesamt 625,17 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 722,54 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um -13,48 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,390 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 727,00 Millionen EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at