Allbirds: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Allbirds präsentierte am 20.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Allbirds ein Ergebnis je Aktie von -2,730 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Allbirds 22,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 32,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at