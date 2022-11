Alle Dominos Pizza-Aktien losgeschlagen: In diese Unternehmen investierte Bill Ackman im dritten Quartal

A A Drucken

Hedgefondsmanager Bill Ackman hat ohnehin ein übersichtliches Depot. Im dritten Quartal wurde eine Position komplett aus dem Portfolio geworfen.

Im dritten Quartal 2022 hat Bill Ackman, Börsenexperte und Fondsmanager bei Pershing Square Capital, einige Änderungen in seinem Depot vorgenommen. Besonders auffällig: Das ohnehin schon schmale Portfolio wurde im vergangenen Jahresviertel um eine weitere Position gekürzt. So trennte sich der Starinvestor von allen 2.061.312 Aktien der Restaurantkette Dominos Pizza , die zuvor 10,76 Prozent des Depots ausgemacht hatten und noch zum Ende des zweiten Quartals einen Wert von 803,314 US-Dollar aufwiesen. Ein Blick auf das sogenannte 13F-Formular, das das Unternehmen regelmäßig bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC einreichen muss, lässt ebendiese Veränderungen im Detail erkennen. Das Formular weist aus, wie groß die Beteiligungen von Pershing Square Capital Management an den im Depot enthaltenen Unternehmen sind. Im Ranking sind die Aktieninvestments des Ackman-Unternehmens im dritten Quartal 2022 aufgeführt. Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times