06.11.2025 06:31:29
Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,01 SAR. Im letzten Jahr hatte Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer einen Gewinn von 0,080 SAR je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 237,5 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 234,5 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
