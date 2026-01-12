ALPHA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ALPHA ließ sich am 09.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ALPHA die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 65,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ALPHA 85,24 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 1,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at