Alpha Pro TechShs Aktie
WKN: 907487 / ISIN: US0207721095
|
05.11.2025 17:45:55
Alpha Pro Tech Reveals Increase In Q3 Profit
(RTTNews) - Alpha Pro Tech (APT) released earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $0.976 million, or $0.09 per share. This compares with $0.862 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.7% to $14.78 million from $14.25 million last year.
Alpha Pro Tech earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.976 Mln. vs. $0.862 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.08 last year. -Revenue: $14.78 Mln vs. $14.25 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alpha Pro TechShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alpha Pro TechShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alpha Pro TechShs
|3,98
|1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen verbuchen Gewinne -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street werden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.