Alphabet/ Google: Vorschau Quartalszahlen

Wann wird Alphabet die Quartalszahlen für das erste Quartal veröffentlichen?



Alphabet wird am Dienstag, den 25. April, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das erste Quartal seines Geschäftsjahres veröffentlichen. Eine Telefonkonferenz wird am selben Tag stattfinden.









Konsens zu den Quartalszahlen von Alphabet



Es wird erwartet, dass Alphabet im ersten Quartal einen Umsatzanstieg von 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr auf 68,96 Mrd. US-Dollar verzeichnen wird, während das verwässerte Ergebnis je Aktie voraussichtlich um 11,3 % auf 1,09 US-Dollar sinken wird.





Vorschau zu den Quartalszahlen von Alphabet



Alphabet erwirtschaftet den größten Teil seiner Einnahmen mit Werbung, und die Rahmenbedingungen bleiben schwach. Nachdem sich der durch die Pandemie ausgelöste Werbeboom während des gesamten Jahres 2022 verlangsamt hatte, sahen wir in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 zum ersten Mal seit zehn Quartalen einen Rückgang der Werbeumsätze, da die Unternehmen begannen, ihre Ausgaben zurückzufahren, und die härteren Vergleichswerte zu greifen begannen.



Es wird erwartet, dass sich dieser Trend im ersten Quartal 2023 fortsetzt: Die Wall Street prognostiziert einen Rückgang der Werbeumsätze um 1,7 % auf 53,8 Mrd. US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist auf einen leichten Rückgang von 0,6 % bei der Suchmaschine Google, einen Rückgang von 3,2 % bei YouTube und einen noch stärkeren Rückgang von 5,9 % beim Google-Netzwerk zurückzuführen, in dem das Unternehmen Anzeigen in einer Reihe anderer Dienste und Apps schaltet.



Glücklicherweise wird dies durch Google Cloud aufgefangen. Es wird erwartet, dass die Einnahmen aus der Cloud-Computing-Sparte des Unternehmens um 28 % auf 7,5 Mrd. US-Dollar steigen werden, auch wenn dies das siebte Quartal in Folge mit einem geringeren Wachstum wäre, da die Unternehmen ihre IT-Ausgaben weiterhin strenger handhaben.



Dies wird sich jedoch nicht positiv auf das Ergebnis auswirken, da Google Cloud mit einem erwarteten Betriebsverlust von 581,9 Mio. USD weiterhin rote Zahlen schreibt. Das wäre ein deutlich geringerer Verlust als im Vorjahr, aber die Wall Street ist der Meinung, dass es noch ein weiter Weg ist, bis das Unternehmen profitabel wird, da die Konsenszahlen darauf hindeuten, dass das Unternehmen erst im Jahr 2025 aus den roten Zahlen herauskommen wird! Jedes Anzeichen dafür, dass dies dank Kostenkontrolle und Stellenabbau früher erreicht werden kann, wäre eine willkommene und positive Überraschung.



Ein langsameres Anzeigenwachstum, die Belastung durch Google Cloud und steigende Kosten und Ausgaben (die im ersten Quartal voraussichtlich um 9,4 % steigen werden) drücken auf die Rentabilität und werden dazu führen, dass die operative Marge von Alphabet von 30 % im Vorjahr auf 24 % zurückgeht. Dies wird dazu führen, dass sich das EPS von Alphabet im vierten Quartal in Folge verschlechtern wird.



Das Hauptaugenmerk wird auf dem Ausblick liegen, da die Anleger abschätzen, wann die Margen und Erträge die Talsohle erreichen werden. Derzeit gehen die Märkte davon aus, dass das erste Quartal die Talsohle erreicht hat und dass sich ab dem zweiten Quartal praktisch alles bessern wird, auch wenn sich die Wall Street in den letzten Quartalen geirrt hat und diese Erwartungen weiter nach hinten schob. Die Analysten hoffen, dass die Werbeumsätze wieder wachsen und der Druck auf die Margen im zweiten Quartal nachlässt, da der verstärkte Fokus auf die Kosten, unterstützt durch den anhaltenden Personalabbau nach dem im Januar angekündigten Abbau von 12.000 Stellen, erste Auswirkungen zeigt. Es ist wichtig, dass sich die Zahl der Mitarbeiter von Alphabet seit Beginn der Pandemie verdoppelt hat, aber es wird erwartet, dass die Zahl der Mitarbeiter im ersten Quartal ihren Höchststand erreichen wird, bevor sie im zweiten Quartal im Zuge der Umsetzung des Stellenabbaus zurückgeht.





Dies ist insofern von Bedeutung, als die Wall Street davon ausgeht, dass der Gewinn je Aktie im zweiten Quartal zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder steigen und sich dann in der zweiten Jahreshälfte auf ein zweistelliges Wachstum beschleunigen wird, um die Wachstumsaussichten wiederherzustellen. Jedes Signal, dass dies länger dauern wird, würde sich negativ auf die Aktie auswirken.



In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Einnahmen von Alphabet nach wie vor stark von den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen abhängen und dass die Erwartung einer Rezession im weiteren Verlauf dieses Jahres, wenn auch einer milden und schwachen, die Schätzungen für den Rest des Jahres gefährdet. Wenn sich die Aussichten weiter verschlechtern, könnte Alphabet gezwungen sein, die Preise weiter zu senken, um die Nachfrage anzukurbeln und gleichzeitig die Ausgaben für künstliche Intelligenz und andere Tools zu erhöhen, um sein Angebot zu verbessern und die Kunden an Bord zu halten. Außerdem könnte dies die Notwendigkeit erhöhen, an den Hebeln zu drehen, die das Unternehmen kontrollieren kann, wie z. B. die Kosten, und hier gibt es viel Potenzial, wenn man bedenkt, dass die Belegschaft von Alphabet nach wie vor aufgebläht ist und es noch viel Fett abzubauen gibt. Es wird eine schwierige Entscheidung sein, wenn das Unternehmen sich entscheiden muss, ob es seine Investitionsausgaben zurückfahren will, um den Cashflow zu erhalten, oder ob es mehr Geld ausgeben will, um neue Katalysatoren zu finden.



Zusätzlicher Druck entsteht jetzt, da sich der Wettbewerb mit dem Ausbruch der KI im Jahr 2023 verschärft. Microsoft hat Google den Kampf angesagt und versucht, seine Suchmaschine Bing mit Hilfe von ChatGPT von OpenAI wiederzubeleben - einer Anwendung, die nach Schätzungen der UBS vom Januar die am schnellsten wachsende Verbraucheranwendung aller Zeiten ist, nachdem sie innerhalb der ersten zwei Monate nach ihrer Einführung 100 Millionen Nutzer gewinnen konnte! Erst in diesem Monat wurde berichtet, dass Samsung, der weltweit größte Hersteller von Smartphones, erwägt, Google als Standardsuchmaschine auf seinen Geräten abzuschaffen und auf das KI-gesteuerte Bing umzusteigen, das Google jedes Jahr Milliarden von Dollar an Einnahmen entzieht.



Microsoft ist bereit, jeden Preis und jede Marge zu akzeptieren, um Googles Monopol bei der Internetsuche zu destabilisieren, aber das könnte Alphabet in eine sehr schwierige Lage bringen, da es gleichzeitig die Rentabilität seines Kerngeschäfts schützen und sicherstellen muss, dass es kein Geschäft an seinen Konkurrenten verliert. Bislang hat Microsoft die Oberhand gewonnen, nachdem Alphabets Bard die Märkte nicht beeindrucken konnte, nachdem es bei seiner ersten öffentlichen Demonstration einen sachlichen Fehler gemacht hatte, aber wir befinden uns immer noch in einem sehr frühen Stadium des Rennens um die Vorherrschaft der KI, und Alphabet arbeitet seit Jahren, angetrieben durch seinen konkurrenzlosen Zugang zu Daten, an der Entwicklung eines marktführenden Tools.







Wie geht es mit der GOOGL-Aktie weiter?



Die Alphabet-Aktie testet derzeit die Unterstützung, die in den drei Monaten bis Ende Juli 2022 bei 105 USD lag und die dann als Höchststand im Oktober letzten Jahres wieder zum Tragen kam. Die Aktie muss nun den Bereich zwischen 107,50 $ und 109 $ ins Visier nehmen, der die Schluss- und Intraday-Höchststände repräsentiert, die seit Anfang Februar mehrfach Widerstand geleistet haben.



Ein Anstieg über diesen Bereich würde neue Siebenmonatshöchststände erreichen und das nächste Aufwärtsziel von über 110 $ in Sichtweite bringen, bevor 119,50 $ wieder ins Spiel kommen. Der im August letzten Jahres erreichte Höchststand von 122 $ wäre dann wieder auf dem Radar zu sehen. Die 50 Broker, die die Aktie beobachten, sehen etwas mehr Aufwärtspotenzial, da das durchschnittliche Kursziel bei 124,50 $ liegt.



Auf der Abwärtsseite sollte der gleitende 200-Tage-Durchschnitt bei 101 $, der mit dem Tiefpunkt des Einbruchs Ende März übereinstimmt, eine gewisse Unterstützung bieten, wobei die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte einen zusätzlichen Unterstützungsbereich darstellen, falls er scheitert. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte der Kurs in Richtung des Februartiefs bei 89 $ fallen.









Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



