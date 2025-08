ATX stabil erwartet -- DAX vor höherem Start -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag wenig bewegt eröffnen. Der deutsche Aktienmarkt wird unterdessen im Plus erwartet. Die Aktienmärkte in Fernost präsentieren sich am Dienstag mit moderaten Gewinnen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag nahe der Nulllinie starten.

Der ATX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen kaum verändert.

Enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten sowie neue Zollankündigungen der US-Regierung sorgten zuletzt für Unsicherheit. Das Interesse der Investoren liegt am Dienstag unverändert auf den Quartalsbilanzen der Unternehmen.

Nachrichten zu heimischen Unternehmen waren am Montag rar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag erneut stärker erwartet.

Der DAX notiert vorbörslich mit moderaten Gewinnen.

Die zum Wochenbeginn gestartete Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Mit größeren Kursgewinnen ist allerdings zum Handelsbeginn nicht zu rechnen. An der Wall Street hatten die Notierungen am Vorabend im späten Handel noch etwas stärker zugelegt. An diese leicht positiven Vorgaben dürfte der deutsche Leitindex Dax am Morgen anknüpfen.

WALL STREET

Die US-Börsen gingen am Montag nach den jüngst deutlichen Verlusten auf Erholungskurs.

Der Dow Jones schaffte es 1,34 Prozent höher bei 44.174,68 Punkten in den Feierabend.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zu, hier betrug das Plus 1,87 Prozent auf 23.188.61 Zähler.

Auftrieb gaben Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed sowie vorsichtig optimistische Signale im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Gouverneurin Adriana Kugler gab ihr Amt im Führungsgremium der Fed überraschend vorzeitig am Freitag ab. Einen Grund nannte sie nicht. Präsident Donald Trump wittert nun seine Chance. Mit der anstehenden Neubesetzung will er den künftigen Kurs der Fed in seinem Sinn beeinflussen, denn das Gremium legt den wichtigen Leitzins fest, der indirekt das Wirtschaftswachstum fördern kann.

Dem US-Präsidenten obliegt die Nominierung der Fed-Gouverneure, die dann vom Senat bestätigt werden müssen. Von Fed-Chef Jerome Powell forderte Trump ebenfalls und bereits seit Längerem den Rücktritt, da dieser bisher einer Senkung der Leitzinsen widersprochen hat. Powells Amtszeit endet im Mai 2026. Kuglers Amtszeit wäre im Januar zu Ende gegangen.

Dass Trump obendrein die Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik, Erika McEntarfer, feuerte und ankündigte, in den kommenden Tagen auch hier einen Ersatz bekanntgeben zu wollen, schürte Unsicherheit. Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, weckte das Vorgehen Trumps "einmal mehr die Angst vor der zukünftigen politischen Unabhängigkeit solcher Institutionen und Berichte".

ASIEN

Die Börsen in Fernost legen am Dienstag zu.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,57 Prozent auf 40.518,64 Punkte. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,53 Prozent im Plus bei 3.602,13 Zählern.

In Hongkong steigt der Hang Seng unterdessen 0,27 Prozent auf 24.799,67 Indexpunkte.

Gestützt von der Erholung an den US-Börsen legen auch die Börsen in Asien am Dienstag zu. Schwache US-Arbeitsmarktdaten schürten Zinssenkungshoffnungen für das Fed-Treffen im September und sorgten für Kauflaune. Gleichzeitig bleibt das Zollthema präsent: Die USA belegen einige Länder mit hohen Importzöllen, und Präsident Trump drohte Indien mit weiteren Strafzöllen wegen russischer Ölimporte.

Aus China kommt außerdem ein Lichtblick: Der Caixin-Dienstleistungsindex stieg im Juli überraschend deutlich von 50,6 auf 52,6 und signalisiert damit ein steigendes Wirtschaftswachstum. Analysten hatten nur 50,4 erwartet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX