Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
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12.06.2026 03:17:13
Alphabet’s $80 Billion Flex
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Nachrichten zu Flex Ltd Registered Shs
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05.05.26
|Ausblick: Flextronics International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Flextronics International präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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03.02.26
|Ausblick: Flextronics International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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20.01.26
|Erste Schätzungen: Flextronics International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)