Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
25.11.2025 04:23:00
Alphabet’s stock rises as possible Meta chip deal highlights new twist in the AI trade
Meta reportedly is considering using Alphabet’s custom chips for its data centers. Nvidia and AMD shares are falling on the prospect of more formidable competition.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
