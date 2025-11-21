AlphaTime Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AlphaTime Acquisition hat am 18.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at